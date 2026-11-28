احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من يوم الإثنين 30 نوفمبر، تشهد البلاد ​حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد وسيناء يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس وتؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من سواحل البحر المتوسط

​درجات الحرارة العظمى والصغرى السبت 28 نوفمبر

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23-24، الصغرى 13-14

​السواحل الشمالية: العظمى 22-24، الصغرى 14-16

​شمال الصعيد: العظمى 25-26، الصغرى 12-13

​جنوب الصعيد: العظمى 32-33، الصغرى 17-18

درجات الحرارة العظمى والصغرى السبت 28 نوفمبر

القاهرة

​العظمى 24

​الصغرى 14

​الإسكندرية

​العظمى 23

​الصغرى 16

​الإسماعيلية

​العظمى 24

​الصغرى 13

​مطروح

​العظمى 23

​الصغرى 17

​شرم الشيخ

​العظمى 29

​الصغرى 21

​أسوان

​العظمى 33

​الصغرى 19