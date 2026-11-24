احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 07:21 مساءً - صعّد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الهولندية بالقاهرة من احتجاجهم ضد احتضان هولندا لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وحرص المتظاهرين على دهس صور عدد من عناصر الجماعة الإرهابية على رأسهم أنس حبيب وشقيقه طارق حبيب، بالأقدام، في مشهد عكس غضبهم من توفير الحماية لعناصر متهمة بالتحريض على الدولة المصرية وتشويه صورتها.

ورفع المتظاهرون صور عدد من العناصر الإخوانية المتواجدة في هولندا، قبل أن يدوسوا عليها بالأقدام، تعبيرا عن رفضهم بازدواجية المعايير الهولندية في التعامل مع قضايا الإرهاب، والسماح لعناصر مرتبطة بالتنظيمات المتطرفة باستغلال الأراضي الأوروبية في مهاجمة مصر ورموزها.

وجدد المحتجون تضامنهم مع أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ومؤكدين استمرار تحركهم للتعبير عن رفضهم للممارسات التي تستهدف الإساءة إلى الدولة المصرية، ومطالبتهم بمواقف دولية حاسمة تجاه احتضان العناصر المرتبطة بالإرهاب.