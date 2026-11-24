احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - شهد محيط السفارة الهولندية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تزايدًا في أعداد المشاركين بالوقفة الاحتجاجية، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه برعاية هولندا لعناصر مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، وتضامنًا مع أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج.

ورفع المشاركون خلال الوقفة صور عدد من العناصر المقيمين في هولندا، من بينهم أنس حبيب، الذي اتهموه بمحاولة تشويه صورة الدولة المصرية ورموزها، من خلال تحركات وفعاليات أمام السفارة المصرية في هولندا، دون اتخاذ إجراءات رادعة بحقه، بحسب ما ذكره المشاركون.

وطالب المحتجون بوقف أي أشكال من الدعم أو الحماية للعناصر المتورطة في أنشطة إرهابية، معربين عن رفضهم لما وصفوه بازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الإرهاب.

وجدد المشاركون تضامنهم مع أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، مؤكدين أهمية التصدي للممارسات التي تستهدف، بحسب تعبيرهم، تشويه الحقائق والإساءة إلى الدولة المصرية ورموزها.