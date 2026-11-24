احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - خالد عبد الغفار يتقدم بشكوى رسمية ضد المنصة.. اتهامات باستخدام الألعاب الرقمية والمكافآت المالية لجذب الشباب والمراهقين للتدخين

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى رسمية من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن قيام المنصة الإلكترونية «Puffpaw» بالترويج لمنتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني عبر موقعها الإلكتروني، باستخدام آليات رقمية وصفتها الوزارة بغير القانونية، بما يمثل تهديدًا للصحة العامة ويستدعي التدخل وفقًا للاختصاصات القانونية للمجلس.

وكشفت الشكوى عن اعتماد المنصة على الترويج لجيل جديد من أجهزة التدخين الإلكتروني الذكية، المرتبطة بتطبيقات الهواتف المحمولة، والتي تستخدم آليات الألعاب الرقمية والمكافآت المالية والعملات الافتراضية المعروفة باسم (Vape Tokens)، لتحفيز المستخدمين على زيادة معدلات الاستخدام والاستمرار فيه.



كيف تستهدف منصة Puffpaw مستخدمي التدخين الإلكتروني؟

وحذرت وزارة الصحة من خطورة هذا الأسلوب المستحدث في الترويج، الذي يتجاوز التسويق التجاري التقليدي لمنتجات التدخين، من خلال توظيف التكنولوجيا وآليات التحفيز الرقمي لاستقطاب مستخدمين جدد وتشجيعهم على الاستمرار في التدخين.

وأشارت الشكوى إلى أن هذه الممارسات تثير مخاوف بشأن تأثيرها على الصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب والمراهقين، فضلًا عن التحديات التي تفرضها على جهود الدولة لمكافحة التدخين والحد من مخاطره.

وأكد وزير الصحة والسكان أن هذه الممارسات تخالف الأطر التشريعية المنظمة للإعلان والترويج لمنتجات التبغ والتدخين، مستندًا إلى أحكام قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.



الأعلى للإعلام يدرس حجب موقع Puffpaw

ومن جانبه، بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دراسة الشكوى والمستندات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، في ضوء اختصاصاته القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

ويأتي ذلك تأكيدًا لدور المجلس في التصدي للممارسات الإعلامية والترويجية المخالفة، وحماية المجتمع من المحتوى الذي قد يضر بالصحة العامة، وصون مصالح المواطنين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالحملات الترويجية الرقمية.

ومن المنتظر أن يحدد المجلس الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء نتائج فحص الشكوى والمستندات المقدمة بشأن المنصة.