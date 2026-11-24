احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 02:13 صباحاً - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يودع رئيس وزراء العراق عقب زيارة رسمية لمصر شهدت مباحثات لتعزيز التعاون المشترك

ودّع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، السيد علي الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، في ختام زيارته الرسمية الأولى إلى مصر، والتي شهدت سلسلة من المباحثات واللقاءات المهمة بين الجانبين.

وتناولت الزيارة سبل دفع العلاقات المصرية العراقية إلى آفاق أوسع، وتعزيز مجالات التعاون الثنائي والتنسيق السياسي بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والعراقي.

كما عكست المباحثات حرص القاهرة وبغداد على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود تعزيز التضامن العربي وتطوير العمل المشترك بين الدول العربية.