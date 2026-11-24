احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - استعرض وزير العمل حسن رداد، خلال مشاركته في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، فلسفة التعديلات المرتقبة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، وموقف الوزارة من الانتخابات العمالية المقبلة.

أبرز تصريحات وزير العمل حول الانتخابات والتعديلات:

- سبب إرجاء الانتخابات: أكد الوزير أن مقترح تأجيل الانتخابات المقدم من النقابات ليس هدفًا في ذاته، وإنما جاء استجابة لمطالب المنظمات النقابية العمالية.

- الهدف من التأجيل: يتيح الإرجاء فرصة حقيقية للتنظيمات النقابية لتوفيق أوضاعها والاستفادة من المزايا والتيسيرات الجديدة فور إقرار التعديلات.

- توسيع قاعدة المشاركة: يضمن التأجيل دخول نقابات عامة ولجان نقابية جديدة إلى المشهد، مما يوسع قاعدة المشاركة النقابية قبل إجراء أي استحقاق انتخابي مقبل.

- إزالة العقبات: تستهدف التعديلات تذليل العقبات الإجرائية والمالية التي واجهت التأسيس والعمل النقابي خلال الفترة الماضية، وتيسير تشكيل اللجان والنقابات العامة.

- صون الحريات النقابية: شدد الوزير على عدم التوسع في تعديلات قد تثير انقسامات، مع الحرص الكامل على صون مكتسبات الحرية النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي وفق معايير العمل الدولية، وتعزيز استقلالية النقابات واستقرار مجالس إدارتها.

- ضم أنماط العمل الجديدة: تتيح التعديلات المظلة النقابية للعاملين في أنماط العمل المستحدثة، والعمل الحر، واقتصاد المنصات الرقمية.

- التوافق المجتمعي: أوضح أن التعديلات حظيت بموافقة بالإجماع داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، تمهيدا لإحالتها رسميا من مجلس الوزراء إلى البرلمان.