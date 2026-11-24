تخوض الفنانة الشابة ياسمينا العبد موسم رمضان 2027 بأول بطولة مطلقة لها من خلال مسلسل "بنت امبارح".

وبدأت ياسمينا العبد تصوير مسلسلها "بنت امبارح" الذي يعرض في رمضان 2027، وظهرت أول صورة لها من العمل وهي تمسك بـ"الكلاكيت".

وتقدم ياسمينا العبد خلال أحداث مسلسل "بنت امبارح" شخصية "نور" وهي فتاة أرستقراطية تمر بالعديد من الأزمات والتحديات التي تؤدي إلى تحولات جذرية في حياتها.

ويتكون مسلسل "بنت امبارح" من 15 حلقة، تأليف منة لطفي وإخراج ثروت مصطفى، ومن إنتاج أحمد الجنايني.

على جانب آخر، يعرض لياسمينا العبد فيلم "ولا كان عالبال" في دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة الأقصر، حيث يقدم قصة رومانسية تدور حول فتاة يحاول والدها إبعادها عن شاب يرى أنه غير مناسب لها، ولتحقيق ذلك، يستعين بمرشد سياحي حتى يقترب منها ويدخل حياتها، إلا أن الأحداث تأخذ مسارًا غير متوقع، بعدما تتداخل المشاعر وتظهر مفاجآت تغير شكل العلاقة بين الشخصيات.

فيلم "ولا كان عالبال" بطولة نور النبوي، والفنانة ياسمينا العبد، إلى جانب مروان المسلماني وجودي السفياني، من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، بينما يتولى إنتاجه أحمد بدوي وشركة Film Square Productions، وتتولى شركة Orient Films مهمة توزيعه في دور العرض السينمائية.

كما يعرض لياسمينا العبد قريبا فيلم "ممسوس" وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب الذين يقررون خوض مغامرة استكشافية للبحث في أشهر الأماكن التي يُشاع أنها مسكونة بالجن في مصر، بهدف كشف حقيقة الأساطير المتداولة حولها.

وفيلم "ممسوس" بطولة ياسمينا العبد، عمر رزيق، يوسف رأفت، تارا عبود، عبد الرحمن محمد، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج محمد نصار، صلاح الجهيني.