احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات جلسة «ربط الدعم بالفرص الاقتصادية وسبل العيش»، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستعرضت الجلسة، التي أدارتها الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، رؤى وتجارب دولية حول تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتحول من مجرد تقديم المساعدات النقدية إلى بناء مسارات متكاملة للتمكين الاقتصادي والتشغيل، بما يعزز قدرة الأسر على مواجهة الأزمات، وتحقيق الاستقلال المالي، واستدامة التنمية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشارة رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، أن الحماية الاجتماعية تمثل استثمارًا حقيقيًا في الإنسان ورأس المال البشري، وليست مجرد عبء مالي تتحمله الدولة.

وأوضحت أن تطوير المنظومة يرتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل: "إعادة توجيه الإنفاق الاجتماعي لتنمية قدرات الأفراد، والانتقال من الحماية إلى التمكين الاقتصادي، وتعزيز قدرة الأسر والدولة على مواجهة الصدمات، وتحقيق الاستدامة المالية عبر رفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإنتاجية وتوسيع فرص العمل الرسمية"، مشددة على أن الحماية والتمكين مساران متكاملان، وأن نجاح المنظومة يُقاس بأثرها المباشر في جودة حياة المواطنين ودخول الأسر.

ومن جانبها، شددت إنجي اليماني على ضرورة تطوير منهجية عمل منظومة الحماية الاجتماعية لتتجاوز حدود الدعم النقدي نحو توفير فرص اقتصادية مستدامة، وذلك عبر الربط بين الخدمات المالية وغير المالية، والتدريب والتأهيل، والتمويل الإنتاجي، والتشغيل، بمشاركة المؤسسات الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، منوّهةً بأهمية مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل الفعلية لتوفير فرص عمل لائقة ومستقرة، لا سيما للمرأة في المناطق الريفية.

وأوضحت نشوى بلال، خبيرة قضايا المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بمنظمة العمل الدولية، أن الربط بين الحماية الاجتماعية وخدمات التوظيف يمثل جسرًا للوصول إلى العمل اللائق والحد من الفقر.

وأشارت إلى أن المساعدات النقدية وحدها لا تكفي لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، بل تتطلب تنمية المهارات، وتطوير خدمات التوظيف والإرشاد المهني، ودعم ريادة الأعمال والعمل الحر، مع تذليل العقبات التي تواجه المرأة، خاصة المتعلقة بخدمات الرعاية وسهولة التنقل.

واستعرضت ميس أبو حجاب، نائبة المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، نتائج تقييم برنامج الدعم النقدي بعد 14 شهرًا من تنفيذه، كاشفةً عن تحقيق تحسن ملحوظ في مستويات استهلاك الأسر ودخولها، وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية ومواجهة الأعباء المعيشية والصحية، مؤكدةً ضرورة استدامة هذه المكتسبات عبر تطوير نماذج تنفيذية أكثر كفاءة وأقل تكلفة.

وفي السياق ذاته، أكدت ريتا شيارا، قائدة فريق النمو الشامل ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن تطوير الحماية الاجتماعية يستوجب الانتقال من التحويلات النقدية المباشرة إلى برامج متكاملة تعزز صمود الأسر وتضمن خروجها المستدام من دائرة الفقر.

واستعرضت تجارب دولية رائدة في كولومبيا وغواتيمالا والبرازيل، مشددةً على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان وصول المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا إلى التمويل وفرص العمل، مع عدم وقف المساعدات قبل تهيئة الظروف الملائمة لاستقلالهم الاقتصادي.

وأشارت ميري أوفاديا، كبيرة أخصائيي البنك الدولي، إلى أن نجاح منظومة الحماية الاجتماعية يتطلب التكامل بين المساعدات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي وبرامج التدريب والتشغيل، لافتةً إلى أن كل دولار يُستثمر في الحماية الاجتماعية يحقق عائدًا اقتصاديًا يصل إلى خمسة دولارات.

وأضافت أوفاديا أن تكامل قواعد البيانات ونظم التسجيل الاجتماعي والتوظيف، وتوفير خدمات رعاية الأطفال والإرشاد المهني، تمثل ركائز أساسية للنجاح، مستشهدةً بتجربتي تركيا وأذربيجان اللتين أثبتتا فاعلية الربط بين الخدمات الاجتماعية وسوق العمل في رفع معدلات التوظيف وتحسين دخول المستفيدين.

واستعرض ويلينغتون دياس، وزير التنمية والمساعدة الاجتماعية ومكافحة الجوع بدولة البرازيل، تجربة بلاده الرائدة في دمج الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي عبر برنامج «بولسا فاميليا»، الذي يتيح للأسر الأكثر هشاشة الحصول على الدعم والتأهيل ثم الانتقال إلى سوق العمل أو تأسيس المشروعات الصغيرة، مع ضمان عودتها إلى مظلة الحماية حال تعرضها لأي تعثر. وكشف عن توفير نحو 5.4 مليون فرصة عمل جديدة منذ عام 2023، استحوذ المستفيدون من البرنامج على نحو 85% منها، إلى جانب وجود 10.2 مليون مسجّل في السجل الاجتماعي يمارسون أنشطة ريادية رسمية وغير رسمية، مؤكدًا أهمية دعم التمويل والتعاونيات لتحقيق الإدماج الاقتصادي الشامل.

واختُتمت الجلسة بتأكيد المتحدثين توافقهم على أن مستقبل الحماية الاجتماعية يرتبط ببناء منظومة متكاملة تجمع بين الدعم والتمكين الاقتصادي، وتستثمر في قدرات الإنسان، وتربط المستفيدين بفرص العمل والإنتاج، مع تعزيز الشراكات الدولية ودور القطاع الخاص، بما يضمن استدامة النتائج والارتقاء بجودة حياة المواطنين.