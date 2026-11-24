احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 01:21 مساءً -

تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) في مصر، والذي يُقام بمدينة العلمين، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 120 ألف طن سنويًا، ضمن استراتيجية الوزارة للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء وتعظيم القيمة المضافة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ونظمت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بالتعاون مع شركة «Honeywell UOP» العالمية، ورشة عمل لاستعراض الفرص الاستثمارية بالمشروع، بحضور ممثلي المؤسسات التمويلية والبنوك المحلية والمستثمرين المحتملين، إلى جانب شركة «Nexant»، الاستشاري العالمي للمشروع.

وأكد الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في توطين صناعة وقود الطائرات المستدام في مصر، من خلال إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى وقود نظيف منخفض الانبعاثات، بما يجمع بين الجدوى الاقتصادية والعوائد البيئية.

واستعرضت شركة «Honeywell UOP» التقنيات المستخدمة في المشروع، والتي تتيح مرونة الإنتاج بين وقود الطائرات المستدام والديزل المستدام وفقًا لاحتياجات الأسواق المستهدفة، مشيرة إلى توافر المواد الخام محليًا والموقع الاستراتيجي لمصر الذي يدعم الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

تفاصيل مشروع وقود الطائرات المستدام

ووفقًا لبيان سابق صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، جرى تأسيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF) في نوفمبر 2024، باستثمارات تقديرية تبلغ نحو 530 مليون دولار، مع استهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 400 ألف طن سنويًا.

ويعتمد المشروع على تكنولوجيا «Honeywell UOP» التي تستخدم عمليات الهدرجة المتقدمة لتحويل الزيوت المستعملة إلى وقود مطابق للمواصفات الدولية للطيران، بكفاءة تحويل تصل إلى نحو 80%.

كما يستجيب المشروع للمعايير البيئية الدولية، ولا سيما تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تُلزم شركات الطيران بدمج نسب متدرجة من الوقود المستدام مع وقود الطائرات التقليدي للحد من الانبعاثات.

ما هو وقود الطائرات المستدام؟

يمثل وقود الطائرات المستدام (SAF) بديلًا متجددًا لوقود الطائرات التقليدي (Jet A-1)، إذ يُنتج من المخلفات والزيوت الحيوية، ويتميز بإمكانية استخدامه مباشرة في الطائرات الحالية دون الحاجة إلى أي تعديلات في المحركات أو منظومات التزود بالوقود في المطارات.

ويُنتج الوقود المستدام، بحسب منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، من عدة مصادر، أبرزها زيوت الطعام المستعملة والشحوم الحيوانية، والمخلفات الصلبة والزراعية، إلى جانب الوقود الاصطناعي الناتج عن دمج الهيدروجين الأخضر مع ثاني أكسيد الكربون المحتجز من الهواء.

وتكمن الأهمية البيئية لهذا الوقود في قدرته على تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 80% طوال مراحل إنتاجه واستخدامه، مقارنة بالوقود التقليدي.