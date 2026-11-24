كشفت الفنانة روجينا لأول مرة عن سر خفي في حياتها الشخصية، ظل بعيداً عن الأضواء لسنوات، متحدثة بصراحة عن خلافها مع والدها الذي وصل إلى حد القطيعة بسبب إصرارها على دخول مجال التمثيل، والصعوبات التي واجهتها بعد زواجها من الفنان أشرف زكي.

وروت روجينا في بودكاست مع الإعلامي محمد قيس، تفاصيل خلافها مع والدها بسبب رغبتها في احتراف التمثيل، موضحة أنه رفض دخولها المجال الفني، ووضعها أمام اختيار صعب حين خيّرها بينه وبين تحقيق حلمها، قائلاً لها: "يا أنا يا التمثيل".

كما أضافت أنها لم تتردد في التمسك بحلمها، وردّت عليه بقولها: "لا، التمثيل أنا همثل"، وهو القرار الذي أعقبه خلاف كبير بينهما، بعدما لم يتقبل والدها اختيارها، وقرر الابتعاد عنها.

وأوضحت أن والدها سافر إلى إيطاليا عقب الأزمة، وانقطعت علاقتهما تماماً، فلم يعد يراها أو يتواصل معها، معتبرة أن ما حدث كان من أصعب التجارب التي مرت بها، إذ وجدت نفسها أمام خسارة علاقتها بوالدها بسبب تمسكها بطموحها الفني، لكنها لم تتراجع عن قرارها، وواصلت طريقها في عالم التمثيل رغم قسوة التجربة.

وفي حديثها عن إمكانية مسامحة والدها وتجاوز ما حدث بينهما، أكدت روجينا أنها لم تستطع تخطي الأزمة، قائلة: "عمري ما سامحت"، مشيرة إلى أنها لم تتحدث عن هذه التفاصيل أمام الجمهور من قبل، واختارت أن تكشف عنها خلال اللقاء.

هذا وشددت روجينا على أنها لا تشعر بالندم تجاه اختياراتها، مؤكدة سعادتها بكل قرار اتخذته في حياتها، حتى وإن كلفها خسارة أشخاص مقربين، مضيفة: "حتى لو القرار ده خسرت بيه ناس ومش أي ناس، ده أبويا".