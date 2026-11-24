احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - التقى، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، رؤساء وممثلي ومسئولي عدد من الشركات المصرية، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعلي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، والوفد المرافق له، قائلا: نشرف باستقبال رئيس الوزراء العراقي في زيارته الرسمية الأولى إلى بلده الثاني مصر، ومتمنيًا له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه، وقيادة جهود التنمية والتقدم في جمهورية العراق الشقيقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى سعادته بمشاركة عدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات المصرية العاملة في مختلف المجالات في هذا اللقاء، مؤكدًا أن هذه الشركات تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة يمكن الاستفادة منها في دعم جهود التنمية التي تقودها الحكومة العراقية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن عددًا من الشركات المصرية المشاركة في اللقاء الحالي سبق له تنفيذ مشروعات داخل العراق، وأثبت نجاحه في تنفيذها، فيما تُبدي شركات أخرى استعدادها الكامل لتقديم مختلف أوجه الدعم والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية التي تحتاج إليها الدولة العراقية.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الشركات المصرية الحاضرة تمتلك خبرات كبيرة، أثبتت من خلالها نجاحها في تنفيذ مشروعات داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن من بينها شركات تنفذ مشروعات تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات، سواء داخل السوق المصرية أو في عدد من الدول الأفريقية والعربية، مضيفا أن هذه الشركات حققت نجاحات كبيرة في الدول التي تعمل بها، بما يعكس قدراتها الفنية والتنفيذية، ويؤهلها للمشاركة بفاعلية في المشروعات التنموية التي تعتزم الحكومة العراقية تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الشركات المصرية على أتم الاستعداد للمشاركة مجددًا في جهود التنمية التي تقودها الحكومة العراقية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

وفي ختام حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه على إتاحة المجال لرئيس مجلس الوزراء العراقي لإلقاء كلمته، إلى جانب الاستماع إلى عدد من مداخلات رجال الأعمال ورؤساء الشركات المصرية المشاركين في اللقاء.

وفي كلمته، أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي عن سعادته البالغة بلقاء رجال الأعمال ورؤساء الشركات المصرية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومشيرًا إلى حرص العراق على الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تتمتع بها الشركات المصرية في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء العراقي انفتاح بلاده الكامل على القطاع الخاص المصري، مشددًا على أن التعامل مع المستثمرين المصريين سيقوم على أساس من التفاهم المباشر وسرعة اتخاذ القرارات، بما يسهم في اختصار الوقت وتيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات، موضحًا أن الجانب العراقي يدرك احتياجات الشركات المصرية ومتطلباتها، وسيعمل على توفير مختلف الآليات والتسهيلات اللازمة لتمكينها من العمل داخل السوق العراقية.

وقال السيد/ علي فالح الزيدي إن العراق يحتاج إلى مشاركة الشركات المصرية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن ما تحتاج إليه بلاده في المقام الأول هو وجود هذه الشركات على أرض العراق، في ضوء ما تمتلكه من خبرات وقدرات تنفيذية كبيرة، مشيرا إلى أن بلاده تواجه احتياجات تنموية واسعة في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء وغيرها من المجالات، بما يتيح فرصًا استثمارية كبيرة أمام الشركات المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، استعرض رئيس الوزراء العراقي الحوافز والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار العراقي، مؤكدًا أنه يستهدف حماية المستثمرين ورجال الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة العراقية تتجه إلى حماية المنتج المحلي، من خلال إجراءات جمركية ترتبط بنسبة التصنيع المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ويحمي الصناعة الوطنية.

وفي السياق نفسه، أضاف رئيس الوزراء العراقي أن بلاده توفر حوافز مهمة للمستثمرين الصناعيين، كما أن قانون الاستثمار العراقي يتضمن إعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب، مؤكدًا أن هذه التسهيلات وغيرها تستهدف دعم المستثمرين وتشجيعهم على سرعة بدء النشاط الإنتاجي.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن هذه الحوافز تشمل المستثمرين في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من المجالات، في إطار حرص الحكومة العراقية على جذب الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأعمال.

وأشار إلى أن السوق العراقية تتمتع بفرص كبيرة للنمو والاستثمار، لكنه شدد على أهمية سرعة التحرك والاستفادة من الفرص المتاحة، محذرًا من أن الفرص الاستثمارية قد لا تستمر بالقدر نفسه خلال السنوات المقبلة.

وتضمن اللقاء مداخلات لعدد من رؤساء وممثلي الشركات الحضور، حيث أعربوا عن ترحيبهم بزيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى مصر، مؤكدين اعتزازهم بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيرين إلى أن شركاتهم تعمل في السوق العراقية منذ عدة سنوات. كما أكدوا أن هذا اللقاء يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق العراقية، وأكد رؤساء الشركات أن هناك اهتماما كبيرا بتيسير أعمال المستثمرين المصريين هناك، كما أعربوا عن التطلع إلى إقامة مجموعة من المصانع الجديدة داخل العراق خلال الفترة المقبلة، والتوسع في أنشطتهم الصناعية، بما يسهم في تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.

وفي قطاع التشييد والبناء، أكد عدد من رؤساء الشركات أن هذه المشروعات تحظى بتقدير الجهات العراقية المعنية، ولا سيما وزارة الإسكان، في ضوء التزام الشركات المصرية بمواعيد التنفيذ ومستويات الجودة، معربين عن التطلع إلى توسيع مشاركة الشركة وغيرها من شركات المقاولات المصرية في المشروعات الكبرى المقرر تنفيذها بالعراق خلال الفترة المقبلة.

وتطرق اللقاء لبعض التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية العاملة في القطاعين الدوائي والطبي داخل السوق العراقية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء العراقي التأكيد على ترحيب بلاده بمشاركة جميع الشركات المصرية.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص شكره وتقديره لنظيره العراقي وحرصه على الالتقاء برجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية، والاستماع إلى مداخلاتهم.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استعداد الشركات المصرية للمشاركة في مختلف خطط التنمية التي تعتزم الحكومة العراقية تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الشركات المصرية ستكون يدًا معاونة للعراق في تنفيذ هذه الخطط، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بتجديد الترحيب بنظيره العراقي في بلده الثاني مصر، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة، ومتمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء شهد مشاركة واسعة من جانب رؤساء ومسئولي عدد كبير من الشركات المصرية.