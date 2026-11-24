حرصت الفنانة شريهان على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، وذلك عقب تداول شائعات حول انفصالهما عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وعبرت شريهان عن تمنياتها للثنائي بدوام الحب والمودة والسعادة، داعية الله أن يحفظهما من كل سوء، وأن يديم عليهما النجاح والتوفيق. ونشرت شريهان رسالتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، وجاء فيها: "اللهم، أَدِم عليهما الحب والمودة والرحمة والنجاح والسعادة ورضا الله ورضا أهاليهم وحب واحترام جميع الناس. في وثاق الحب والمودة والنجاح والسعادة إلى يوم الدين بإذن الله تعالى ولو كره الحاقدون الحاسدون المنافقون. حفظكما الله من كل سوء".

ومع انتشار شائعة انفصال مي عمر عن محمد سامي، قرر الأخير أن يضع حاداً نهائياً لتلك الشائعة التي جعلته يشعر بغضب شديد، مؤكداً أن كل ما جرى تداوُله لا أساس له من الصحة، وما هي إلا شائعات؛ مؤكداً على أن علاقتهما مستقرة، ولا توجد أية أزمات من الأساس كما يروج البعض.

وأوضح محمد سامي، في منشور عبْر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن انتشار هذه الأنباء جاء بشكل مفاجئ بالنسبة له ولزوجته، رغم انشغالهما بتصوير أعمالهما الفنية. موضحاً أنه كان يصور مَشاهده في مسلسل "تمكين"، بينما كانت مي عمر تواصل تصوير مسلسل "حليمة جبران"، قبل أن يفاجآ بتداوُل أخبار عن انفصالهما.

كما رفض سامي الروايات التي جرى تداوُلها بشأن وجود خلافات انتهت بالصلح، أو وقوع خيانة بينهما. مؤكداً أن هذه القصص مختلقة، ولا تمُت إلى واقع حياتهما بِصلة؛ مشدداً على أن ما يجمعهما هو الحب والتفاهم.