احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 01:21 صباحاً - ​تستعد مدارس محافظة القاهرة لانطلاق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) للعام الدراسي 2026 / 2027، والمقرر بدؤها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 نوفمبر الجاري، وتستمر على مدار خمسة أيام حتى الخميس 3 ديسمبر 2026.

​وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير المديرية، قد أعلنت عن مقترح جداول التقييمات الشهرية لكل مرحلة تعليمية، وذلك في إطار خطتها لتنظيم أعمال التقييم الدوري وقياس المستويات الحقيقية للتحصيل الدراسي للطلاب، مع إتاحة كافة المواعيد مبكراً أمام الطلاب وأولياء الأمور لتحقيق الاستقرار والوضوح.

وضعت المديرية عدداً من الضوابط لضمان سير التقييمات دون التأثير على الخريطة الزمنية للمناهج، أبرزها:

​العقد أثناء اليوم الدراسي: تُعقد امتحانات شهر نوفمبر في جزء من الحصص الدراسية أثناء اليوم الدراسي العادي.

​استمرار شرح المناهج: تنتظم الحصص الدراسية وعمليات الشرح بشكل طبيعي بالتوازي مع أداء التقييمات، لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لتدريس المقررات الدراسية دون تعطيل.

​تهيئة المناخ المناسب: توفير الأجواء الهادئة والمناسبة داخل الفصول لأداء الاختبارات بما يضمن قياس مستوى الطالب الفعلي بدقة.

​وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لكافة الإدارات التعليمية والمدارس طوال فترة التقييمات، لضمان انضباط العملية التعليمية وتحقيق أقصى استفادة دراسية لأبنائنا الطلاب.