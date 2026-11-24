الشريف يعزي بوفاة الشيخ زيد الضبريبعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ همدان زيد ناصر الضبري، وإخوانه، وكافة آل الضبري، بمديرية عمران محافظة عمران، وذلك بوفاة والدهم الشيخ/ زيد ناصر قاسم الضبري، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار الامين العام المساعد الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الخدمية والخيرية وحضوره السياسي والاجتماعي والفاعل.

وفي برقية العزاء عبّر الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الأليم .

مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".