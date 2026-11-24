احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - تعلن الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل فى برامج البورد المصرى وبدء قبول دفعة جديدة من (الأطباء البشرييــن - الصيــادلــة – العلاج الطبيعـــى ) فى البرامج الآتية :



أولاً بالنسبة للأطباء البشريين فى تخصصات :-



( النساء والتوليد - التخدير- الأمراض العصبية - الجراحة العامة - الرمد - الجهاز الهضمى - جراحة مخ وأعصاب - أمراض الكلى - الأشعة التشخيصية - أنف وأذن - الطب النووى - الأمراض الصدرية - الباطنة العامة - طب الطوارىء - العلاج الإشعاعى - طب الأورام - جراحة المسالك - جراحة أوعية دموية - التخاطب - التغذية العلاجية - الأمراض المعدية الأكلينيكية - الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى - العناية المركزة - الباثولوجيا الاكلينيكية - الباثولوجيا التشريحية - جراحة القلب - الأطفال ) .

ثانياً الصيادلة ( تخصص الصيدلة الأكلينيكية ) .

ثالثاً العلاج الطبيعى ( بورد العلاج الطبيعى ) .



رابعاً التخصصات الدقيقة للأطباء البشريين :-



1- جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية ( يشترط الحصول على الدكتوراه أو البورد العربى أو البورد المصرى فى الجراحة العامة أو جراحة الأورام ).

2- جراحة القولون والشرج ( يشترط الحصول على الدكتوراه أو البورد العربى أو البورد المصرى فى الجراحة العامة أو جراحة الأورام ) .

3- الغدد الصماء( يشترط الحصول على الدكتوراه أو البورد العربى أو البورد المصرى فى الباطنة العامة ) .

4- الطب الرياضى ( يشترط الحصول على الماجستير أو البورد المصرى فى الباطنة العامة – القلب والأوعية الدموية – ماجستير العظام أو البورد المصرى فى الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعى – الأشعة – الأطفال – طب الطوارىء ) .

5- طب الألم التداخلى ( يشترط الحصول على ماجستير علاج الألم - بورد مصرى أو بورد عربى أو دكتوراه فى التخدير ) .



الأوراق المطلوبة للتقديم :



(عدد "2" صورة من بطاقة الرقم القومى- شهادة ميلاد إلكترونية - عدد "2"صورة من تحقيق الشخصية العسكرية للضباط العاملين (بالخدمة / المعاش) - صورة شهادة المؤهل (بكالوريوس / ماجستير) + صورة شهادة الإمتياز على أن يتم تسليم المعادلة لشهادة التخرج للجامعات الخاصة وبعد القبول يتم تقديم أصل الشهادات - السيرة الذاتية (CV) - عدد"6" صور شخصية 4×6 - الموقف من التجنيد - صورة مزاولة المهنة وصورة بطاقة عضوية النقابة على أن يتم تسليم أصل المزاولة بعد القبول) ، وبالنسبة للعسكريين يتم تقديم خطاب بالموافقة على التسجيل من إدارة الخدمات الطبية فرع التدريب للضباط العاملين بالقوات المسلحة .

على أن يتم فتح باب التقديم إعتباراً من اليوم ولمدة شهر، ولمزيد من المعلومات برجاء زيارة الموقع التالى: (www.mma.edu.eg ) والتوجه إلى مقر الأكاديمية الطبية العسكرية لإستكمال إجراءات التسجيل .