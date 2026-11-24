احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - حقق فريق بيراميدز انتصاراً ثميناً على حساب الأهلي بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق السماوي نتائجه الإيجابية ويعزز موقعه في صدارة المسابقة.

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة، مواصلاً انفراده بالقمة، بينما توقف رصيد الأهلي عند 20 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث، بعدما استفاد الزمالك من فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف، ورفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني.



كريم حافظ ومصطفى فتحي يقودان بيراميدز للانتصار



افتتح كريم حافظ التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة 32، بعدما نجح في تنفيذ ركلة جزاء حصل عليها فريقه، واضعاً الكرة على يمين مصطفى شوبير حارس الأهلي، ليمنح فريقه التقدم خلال الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز مصطفى فتحي تفوق الفريق السماوي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليمنح بيراميدز أفضلية مريحة ويصعب مهمة الأهلي في العودة إلى المباراة.



سيطرة بيراميدزاوية وغياب الفاعلية الهجومية للأهلي



وشهدت المواجهة أداءً هجومياً قوياً من جانب بيراميدز، الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى وحتى نهاية اللقاء، مستفيداً من التحركات النشطة للاعبي الوسط والهجوم.

وبرز الثنائي مصطفى زيكو وناصر ماهر بشكل لافت، بعدما شكلا مصدر خطورة مستمراً على دفاع الأهلي، وساهما في صناعة العديد من الفرص لزملائهما.

في المقابل، عانى الأهلي من غياب الفاعلية الهجومية، ولم يتمكن من تشكيل تهديد حقيقي ومستمر على مرمى بيراميدز، بينما تعامل أحمد الشناوي بنجاح مع المحاولات المحدودة التي وصلت إلى مرماه، ليحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.



تشكيل الأهلي أمام بيراميدز



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: توفيق محمد، أشرف داري، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر الساعي.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، بنجديدة.



تشكيل بيراميدز أمام الأهلي



حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو.



بدلاء بيراميدز والمستبعدون من اللقاء



وضمت قائمة البدلاء كلاً من: زياد هيثم، إياد العسقلاني، محمود صابر، أحمد عاطف قطة، أحمد عبد القادر، محمود زلاكة، حامد حمدان، عودة فاخوري، يوسف أوباما.

بينما خرج من قائمة المباراة كل من محمود جاد، حازم جمال، خالد عوض، إيفرتون داسيلفا، أحمد توفيق، أحمد فوزي، دودو الجباس، وأحمد نذير بن علي.