كشفت منة الله الجواهرجي ابنة الفنانة الراحلة شويكار، أن الفنان الراحل فؤاد المهندس كان يريد الإنجاب من والدتها لكنها رفضت.

وحكت ابنة شويكار خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي: "فؤاد المهندس كان نفسه يخلف من شويكار أول ما اتجوزوا وهي قالتله لأ مش عايزة الولاد يحسوا إن إحنا بنحب حد أكتر منهم".

وأكدت ابنة الفنانة شويكار أنها لا تعرف السبب الحقيقي لانفصالهما موضحة: "والله العظيم معرفش إيه السبب الحقيقي لانفصالهم لكن كل اللي أقدر أقوله أن في ناس تدخلت للفراق دا، في ناس بتدخل بالتوقيع بينهم وهما عرفوا دا بعدين بعد ما اتطلقوا".

وتابعت: "بعد انفصالهم اشتغلوا مسرحيتين مع بعض، لكن مفكروش يرجعوا لبعض قالوا أن كل واحد بقى ليه حياة نظمها وخلاص، بس كانوا بيتكلموا كل يوم وبتطبخ له".

وعن آخر الأيام في حياة الفنان فؤاد المهندس تذكرت ابنة شويكار وحكت:"قبل وفاة فؤاد المهندس بيومين كلم ماما في التليفون وقالها "يا شوشو أنا نفسي أكل حمام محشي" عملته ورحنا له هو بعد حريق البيت نقل قعد في فندق وفي آخر أيامه كان بيتوه بس عرفها هي حتى أنا في الأول معرفنيش، يوم وفاته ماما راحت البيت وقعدت ساعة معاه وقالت "أنا نصي مات".