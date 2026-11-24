احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة «إمبريال كوليدج للرعاية الصحية» البريطانية، لبحث سبل التعاون في تطوير منظومة التمريض والاستفادة من الخبرات البريطانية في تدريب وتأهيل الكوادر التمريضية المصرية، إلى جانب مناقشة فرص تطوير المستشفيات والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض مجالات التعاون المقترحة وخبرات المؤسسة الدولية في دعم المنشآت الصحية من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتطوير مسارات الرعاية الإكلينيكية وتحسين نظم العمل وتطبيق البروتوكولات الطبية، فضلًا عن تصميم برامج تدريبية متخصصة وفق احتياجات كل منشأة.

وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الخبرات البريطانية في بناء قدرات الكوادر التمريضية المصرية عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة، والاستعانة بخبراء من المملكة المتحدة لتقديم التدريب داخل المستشفيات والمدارس والمعاهد التمريضية، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطوير المهارات المهنية.

وتناولت المناقشات إمكانية تنظيم زيارات ميدانية لوفد المؤسسة إلى عدد من المستشفيات والمدارس التمريضية للتعرف على منظومة العمل والاحتياجات التدريبية وتقييم نظم العمل والوقوف على فرص تطوير الأداء التمريضي والإداري، بما يدعم إعداد برامج تعاون عملية تتناسب مع احتياجات المنظومة الصحية المصرية، مع بحث إمكانية الاستعانة بخبراء لفترات ممتدة داخل مصر لضمان نقل الخبرات وبناء قدرات الكوادر الوطنية.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير المستشفيات القائمة من خلال تقييم الإمكانات الحالية وتحديد نقاط القوة ومجالات التطوير، والاستفادة من الخبرات الدولية في تحسين نظم الإدارة والتشغيل وتطوير مسارات الرعاية الإكلينيكية ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب بحث دعم بعض التخصصات الطبية وإنشاء مراكز تميز متخصصة وفق أولويات التطوير.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور هشام زكي مساعد الوزير لشؤون المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير لشؤون العلاقات الدولية، والدكتورة زينب الصدر مساعد نائب وزير الصحة والسكان.

ومن جانب المؤسسة حضر السيد جيريمي بتلر المدير التجاري لقطاع الرعاية الخاصة، والدكتور برونيل إيليازاده رئيس الشؤون التجارية والابتكار، والسيدة أندريا جابرييلا باداراو مديرة التمريض، إلى جانب الدكتور محمد الميكاوي الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبليو إم سي»، والسيدة نرمين أبو غازية رئيسة قطاع الاستراتيجية بالمجموعة.