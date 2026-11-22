احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 نوفمبر 2026 11:29 صباحاً - تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تنطلق غدا الاثنين فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في العاصمة الجديدة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وتنظم فعاليات المنتدى وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت شعار 'الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، على مدار يومين الاثنين والثلاثاء وبمشاركة نحو 400 شخصية من المسؤولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف، ولفيف من الوزراء.