احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - نجح منتخب مصر في الحفاظ على صدارة قائمة أفضل المنتخبات المشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027، وفقًا للتقييمات التى أعدتها شبكة «سوفا سكور» العالمية المتخصصة فى إحصائيات كرة القدم، وذلك بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة من سباق التصفيات.

منتخب مصر يحافظ على صدارة قائمة الأفضل فى تصفيات كأس أمم أفريقيا

وتعادل منتخب مصر خارج ملعبه مع منتخب مالاوي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما عصر أمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليرفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 8 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية خلف منتخب أنجولا صاحب الصدارة بفارق نقطتين.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا ضمن منافسات الجولة الأولى، قبل أن يستعيد توازنه بقوة في الجولة الثانية، بعدما حقق فوزًا عريضًا على منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، بينما تغلب على مالاوي بالنتيجة ذاتها في الجولة الثالثة، قبل أن يتعادل المنتخبان سلبيًا في الجولة الرابعة.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 بمشاركة 24 منتخبًا، وتستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027، بينما يتأهل منتخبان من كل مجموعة، باستثناء ثلاث مجموعات من المجموعات الـ12.

منتخب مصر يتفوق على المغرب في سباق الأفضل

وحصل منتخب مصر على تقييم بلغ 7.35 من 10، ليحتل المركز الأول بين جميع المنتخبات المشاركة، متفوقًا على عدد من كبار القارة السمراء، بعدما قدم مستويات قوية خلال المراحل الثلاث الأولى من مشواره في التصفيات.

وحل منتخب المغرب ثانيًا في قائمة أفضل منتخبات القارة السمراء بالتصفيات المؤهلة للبطولة القارية بعدما حصل على تقييم 7.18 – 10، أثر تغلبه على منتخب النيجر بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بمدينة «الرباط».

في حين جاء منتخب أنجولا في المرتبة الثالثة بعدما حصل على تقييم 7.08 – 10، عقب تغلبه على منتخب جنوب السودان بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما عصر أمس بمدينة «جوبا».

وتواجد منتخب كوت ديفوار في المركز الرابع بتقييم 7.03 – 10، بينما احتل منتخب السنغال المرتبة الخامسة بتقييم 7.02 – 10 في قائمة أفضل المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027.