احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس 19 نوفمبر 2026 طقس خريفي معتدل إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية الخميس 19 نوفمبر

​شبورة مائية (من 4 : 9 صباحاً) قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

​فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

​نشاط رياح أحياناً تتراوح سرعتها من (35:30 كم / س) على مناطق من (السلوم - مطروح) ومناطق من محافظة الوادي الجديد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الخميس 19 نوفمبر

القاهرة

​العظمى 26

​الصغرى 17

​الإسكندرية

​العظمى 26

​الصغرى 16

​الإسماعيلية

​العظمى 28

​الصغرى 15

​مطروح

​العظمى 28

​الصغرى 17

​شرم الشيخ

​العظمى 29

​الصغرى 20

​أسوان

​العظمى 30

​الصغرى 17