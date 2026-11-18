احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - استمراراً لعلاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية إنطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى " كليوباترا -2026 "، والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط ، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والفرنسية .

بدأت فعاليات التدريب بعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد مفاهيم العمل المشترك ، كذلك التخطيط لإدارة أعمال بحرية مشتركة والتدريب على مجابهة التهديدات البحرية ومجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار بما يسهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب .

يأتى التدريب " كليوباترا -2026 " فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لدعم وتعزيز علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.



