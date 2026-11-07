وزير الشباب والرياضة: زين هشام يكتب تاريخًا جديدًا للسباحة المصرية بثلاث ذهبيات في أولمبياد الشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 06:33 مساءً - أشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز الاستثنائي الذي حققه السباح المصري زين هشام علي، بعدما نجح في حصد ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات سباقات 50 و100 و200 متر فراشة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، ليصبح أول سباح مصري وعربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي خلال دورة أولمبية واحدة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، في رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية، اعتزازه بما قدمه البطل المصري، مشيرًا إلى أن هذا التفوق يمثل علامة فارقة في تاريخ السباحة المصرية، ويعكس ما تمتلكه الرياضة المصرية من مواهب قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات على الساحة الدولية.

وأشار جوهر نبيل إلى أن ما تحقق يأتي انعكاسًا للاهتمام الذي توليه الدولة المصرية، بدعم القيادة السياسية، لتطوير المنظومة الرياضية، وتوسيع قاعدة اكتشاف المواهب الواعدة، وتوفير الرعاية والإمكانات اللازمة لصناعة أبطال قادرين على رفع اسم مصر في المحافل العالمية.

ووجّه وزير الشباب والرياضة التحية إلى زين هشام وأسـرته، تقديرًا لدورهم في دعمه ومساندته طوال رحلته الرياضية، كما ثمّن جهود جميع القائمين على إعداده وتأهيله، مؤكدًا أن الإنجاز يمثل حافزًا لمواصلة العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاحات واعتلاء منصات التتويج في البطولات المقبلة.