أخبار اليمن : 981 شهيداً وجريحاً منذ بدء التصعيد

981 شهيداً وجريحاً منذ بدء التصعيد
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أن إجمالي ضحايا العدو السعودي على اليمن منذ بداية تصعيده حتى السادس من نوفمبر 2026م، بلغ 981 شهيدًا وجريحًا.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها، أن عدد الشهداء بلغ 306 مدنيًا، فيما بلغ عدد الجرحى 675 مدنيًا.
وأشارت إلى أن ضحايا العدوان السعودي خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 51 شهيدًا وجريحًا، مبينة أن عدد الشهداء 30 مواطناً بينهم ثلاثة أطفال، فيما بلغ عدد الجرحى 21 مواطنًا بينهم طفل.
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