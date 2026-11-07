ارتفاع طفيف بأسعار الذهب
سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات توجهات أسعار الفائدة الأمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 4103.55 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 5.9 بالمئة حتى الآن.
في المقابل، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل عند 4112.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة لتبلغ 52.01 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1517.20 دولار، والبلاديوم عند 1031.01 دولار.
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