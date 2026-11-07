أمريكا تصدر تحذيرًا أمنيًا تطوراتًا لرعاياها في الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، تحذيرًا أمنيًا جديدًا للمواطنين الأمريكيين الموجودين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة.

وحذرت الوزارة من زيادة التهديد بهجمات مسلحة من جانب الحوثيين، بالإضافة إلى مساعٍ إيرانية لاستهداف مسؤولين حكوميين أمريكيين في المنطقة. كما نبهت إلى احتمال حدوث إلغاءات في الرحلات الجوية وإغلاقات للمجال الجوي واضطرابات في حركة السفر.

كما نشرت بعثة الولايات المتحدة في الإمارات التحذير، وودعت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى متابعة حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران، ووضع خطط طوارئ بديلة، والاطلاع على التنبيهات الخاصة بكل دولة ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الهجمات الحوثية على أهداف سعودية خلال الأسابيع الماضية.