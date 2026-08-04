المنصة الوطنية تتلقى 302 ألف طلب تقنين لأراضي الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 05:13 مساءً - تلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة التابعة للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها 302 ألف طلب تلقته حتى الأن.

وفيما تواصل لجان التقنين بالمحافظات أعمال الفحص والمعاينة والرفع المساحى أكد الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية على مواصلة تقديم التيسيرات المحفزة للمواطنين لتقديم طلبات التقنين مشددا على حرص اللجنة على الانتهاء من ملف التقنين بما يحقق الاستقرار القانونى للمواطنين وفى الوقت نفسه الحفاظ على حق الدولة.

وأكد الفريق أسامة عسكر على المتابعة المباشرة من المحافظين لاجراءات التقنين والعمل على إنجازها فى التوقيتات الزمنية المحددة لافتا إلى التعاون المستمر بين اللجنة ووزارة التنمية المحلية فى هذا الملف والذى تم انجاز نسبة كبيرة منه وفق القانون ١٤٤ حيث تم تسليم اكثر من ١٢٤ الف عقد تقنين فى كافة المحافظات بنسبة تجاوزت ٩٥ ٪؜ ، واسترداد حوالى ٥٠ ألف قطعة أرض.

وتعمل اللجنة حاليا على انجاز طلبات التقنين المقدمة وفق القانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ والذى تضمن تيسيرات اضافية ووفر وسيلة أمنة لتقديم الطلبات متمثلة فى المنصة الوطنية والتى يسرت على المواطن اجراءات التقنين بشكل كبير.

وشدد الفريق أسامة عسكر أن طلبات التقنين المقدمة وفقا للقانون ١٦٨ والتى تجاوزت ٣٠٢ الف طلب تم وضع خطط عمل زمنية للانتهاء من فحصها ومعاينتها، واللجنة تعقد اجتماعات مستمرة مع المحافظين وممثلى جهات الولاية لدعمهم فى خطوات التقنين وتذليل كافة المعوقات بهدف سرعة انجاز الطلبات وفقا للقانون حيث تم تحرير عدد حوالى ١٧٠٠ عقد واسترداد حوالى ٣٥٠ قطعة أرض وتحصيل مقابل ما عاد من نفع لعدد ٣٠٠ طلب تقريباً.