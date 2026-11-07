فاو: انخفاض أسعار الغذاء عالمياً
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم، إن الأسعار العالمية للمواد الغذائية انخفضت في أكتوبر الماضي، لكنها ظلت أعلى بنحو ستة بالمائة من مستواها في الشهر نفسه قبل عام.
وأشارت إلى أن متوسط مؤشر أسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في مجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميًّا، بلغ 133.9 نقطة في أكتوبر، انخفاضًا من قراءة معدلة بلغت 135.6 نقطة في سبتمبر.
وذكرت المنظمة أن المؤشر ارتفع 5.9 بالمائة على أساس سنوي، لكنه ظل أقل بنسبة 16.4 بالمائة عن أعلى مستوى له، والذي سجله في مارس 2022.
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