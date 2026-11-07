البيض يحمي من الخرف؟عندما يفكر معظم الناس في الأطعمة التي تحمي الدماغ وتقلّل خطر الإصابة بالخرف، تتبادر إلى أذهانهم عادة أطعمة مثل الجوز وسمك السلمون، غير أن هناك غذاءً شائعا ربما لا يحظى بالتقدير الكافي فيما يتعلق بفوائده لصحة الدماغ.

وبحسب دراسة نشرت نتائجها في “مجلة التغذية”، فإن تناول البيض أسبوعيا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف الناجم عن مرض الزهايمر.

ونقل موقع “إيتينغ ويل” عن أخصائية التغذية ماغي مون قولها إن “البيض أحد أفضل المصادر الغذائية لمادة الكولين، وهي عنصر غذائي أساسي لصحة الدماغ ووظائفه”.

وأضافت مون أن “البيض يوفر الكولين، الذي يدخل في تكوين مادة (الأستيل كولين)، وهي ناقل عصبي يؤدي دورا حيويا في التركيز والتعلم والتذكر”.

وأوضحت مون أن “الأستيل كولين يشارك في الذاكرة العاملة، وتكوين الذكريات طويلة المدى، واسترجاع المعلومات المخزنة في الذاكرة”.

وبحسب مون فإن أبحاثا تشير إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من “الكولين” ضمن نظامهم الغذائي، يتمتعون بذاكرة لفظية وبصرية أفضل.

مضادات الأكسدة

يحتوي البيض أيضا على مركبات تُعرف باسم “الكاروتينات”، وهي مجموعة من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف.

وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم الآليات الدقيقة التي تجعل “الكاروتينات” مفيدة لصحة الدماغ، يفترض الباحثون أن خصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة تساعد على حماية خلايا الدماغ من التلف.

وتوجد هذه المركبات في صفار البيض تحديدا، وهي المسؤولة عن منحه لونه الأصفر البرتقالي المميز.

لا تقتصر فوائد البروتين الموجود في البيض على بناء العضلات والحفاظ عليها، بل تمتد أيضا إلى دعم صحة الدماغ.

ويتميز بياض البيض على وجه الخصوص بمحتواه من الحمض الأميني “التريبتوفان”، الذي يشارك في تنظيم الحالة المزاجية والوظائف المعرفية.

كما يساعد “التريبتوفان” في تنظيم النوم، وهي فائدة إضافية مهمة فيما يتعلق بالوقاية من الخرف.

فأثناء النوم، يعمل الجسم على التخلص من بعض المواد الضارة والفضلات المتراكمة، بما فيها بروتينات “بيتا أميلويد”، التي يرتبط تراكمها في الدماغ بمرض الزهايمر.