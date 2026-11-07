فخامة الرئيس السيسي يوجه رئيس الهيئة القومية للأزمات والطوارئ بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 06:33 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، واللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء هاني محمود مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة نائب رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً للإجراءات التنفيذية التي تمت بين الهيئة القومية للأزمات والطوارئ وأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس وجه بسرعة انتهاء جميع المؤسسات من إدخال البيانات الخاصة بها لدى منظومة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، مُشدداً على ضرورة مُراعاة دقة البيانات الواردة للهيئة لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تُساهم في اتخاذ القرار الصحيح، ومؤكداً سيادته على مُراعاة سرية تداول المعلومات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس وجه رئيس الهيئة القومية للأزمات والطواري بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الأحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، وذلك بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة.