الزمالك يتقدم على مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف في بداية الشوط الثاني بكأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - تقدم فريق الزمالك مع مصر للتأمين، على فريق مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف في بداية الشوط الثاني، بعدما انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين، في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وفي الشوط الأول سجل داود كامارا الهدف الأول فى الدقيقة 42 قبل أن يتعادل محمد شحاتة للزمالك فى الدقيقة "45+4".

تشكيل الزمالك أمام مصر للتأمين

- حراسة المرمى : مهدي سليمان.

- خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي"الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

- خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

- خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي - محمد حمد.

مقاعد بدلاء الزمالك أمام مصر للتأمين

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد حسام ومحمد فرج والسيد أسامة ويوسف وائل " فرنسي" ومحمود جهاد وآدم كايد وسيف جعفر.

تشكيل مصر للتأمين أمام الزمالك

- حراسة المرمى: محمود إسماعيل.

- خط الدفاع: إسلام سيد، ومحمد حفظي، وهشام يحيى فتحي، ومصطفى خالد أوفا.

- خط الوسط، اختار رضوان مهند أحمد وجلال الشرقاوي ومحمود سكولز.

- خط الهجوم: مصطفى تيكا وداود كامارا ونور محمد نور الدين.

تحذير من مفاجأت الكأس

ويدخل الزمالك المباراة بحثًا عن بداية قوية في مشواره بالبطولة، خاصة أن مواجهات الكأس دائمًا ما تحمل احتمالات المفاجآت، وهو ما دفع معتمد جمال، المدير الفني للفريق، إلى مطالبة لاعبيه بالتعامل مع اللقاء بمنتهى الجدية، وعدم الاستهانة بالمنافس مهما كانت الفوارق الفنية بين الفريقين.

وحرص المدير الفني على التأكيد للاعبي الزمالك على أهمية التركيز طوال دقائق المباراة، وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز، مع تجنب الأخطاء التي قد تمنح المنافس فرصة تهديد مرمى الفريق.