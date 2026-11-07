أخبار اليمن : استشهاد وإصابة 52 باستهداف العدوان لمنازل بني حشيش

استشهاد وإصابة 52 باستهداف العدوان لمنازل بني حشيشأعلنت وزارة الصحة والبيئة عن استشهاد وإصابة 52 مواطنًا باستهداف طيران العدو السعودي لمنازل مواطنين بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر، أن طيران العدو السعودي استهدف منازل مواطنين في منطقة الشرية بمديرية بني حشيش، ما أسفر عن استشهاد 22 مواطنًا معظمهم نساء وأطفال وإصابة 30 آخرين في حصيلة أولية، بما فيهم إصابة مصور قناة المسيرة أثناء تأدية واجبه المهني في تغطية جريمة العدو السعودي.

وأدانت بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها العدو السعودي في منطقة الشرية باستهداف منازل مأهولة بالسكان وتدميرها بالكامل فوق ساكنيها، مندّدة بمعاودة استهداف المواطنين والطواقم الإسعافية وفرق الإنقاذ، وقصف الطرق المؤدية إلى موقع الجريمة، في انتهاك جسيم ومتعمد لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الصحة، أن استهداف المدنيين والمنازل السكنية والمسعفين وفرق الإنقاذ يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، محمّلة دول العدوان المسؤولية الكاملة عن الجريمة وتداعياتها الإنسانية.

الى ذلك اوضحت مصلحة الدفاع المدني في بيان صادر عنها، أن الاستهداف طال رجال الدفاع المدني والمواطنين أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إنقاذ المصابين وإسعافهم، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوفهم.

وأكدت المصلحة أن استهداف فرق الإنقاذ خلال تأديتها مهامها الإنسانية يُعد انتهاكاً خطيراً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المدنيين والعاملين في مجالات الإغاثة والإنقاذ أثناء النزاعات المسلحة، وتضمن سلامتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم الإنسانية.

وأشارت إلى أن استهداف رجال الدفاع المدني في أثناء عمليات الإنقاذ والإسعاف يضاعف من حجم المأساة الإنسانية، ويعرّض حياة المنقذين والمسعفين والمواطنين لمخاطر جسيمة، في وقت تستدعي فيه الظروف توفير الحماية اللازمة لفرق الإنقاذ والإغاثة، وعدم عرقلة جهودها الرامية إلى إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة للمتضررين.

