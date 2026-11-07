الداخلية: نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتلقون الرعاية الكاملة ولا صحة لتعرضهم لإنتهاكات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن الزعم بتعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإنتهاكات وسوء المعاملة.

وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتلقون الرعاية الكاملة وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويأتى ذلك فى إطار المحاولات اليائسة والمتكررة لجماعة الإخوان الإرهابية للتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.