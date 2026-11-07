ريال مدريد في اختبار ناري أمام فالنسيا بالدوري الإسباني الليلة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره فالنسيا، في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب «ميستايا»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني، في مواجهة قوية يسعى خلالها الملكي لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثامن على التوالي في مختلف المسابقات.

ريال مدريد يبحث عن مواصلة الانتصارات ضد فالنسيا

يدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزا مثيرا على أيك أثينا اليوناني بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا، مواصلا عروضه القوية خلال الفترة الأخيرة.

وكان الفريق الملكي قد حقق انتصارا مهما على برشلونة في ملعب «كامب نو»، كما نجح في تخطي راسينغ سانتاندير بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليؤكد جاهزيته لمواصلة المنافسة على صدارة الليجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بعدما حقق 9 انتصارات وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبوه 28 هدفا، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.

فالنسيا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

على الجانب الآخر، يخوض فالنسيا المواجهة بحثا عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، ومواصلة استعادة توازنه بعد بداية متذبذبة للموسم.

ويحتل فالنسيا المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على إلتشي بهدف دون مقابل، لينهي سلسلة من النتائج السلبية ويستعيد بعضا من الثقة قبل مواجهة الفريق الملكي.

صراع الصدارة يشتعل في الدوري الإسباني

وتزداد أهمية مواجهة ريال مدريد وفالنسيا في ظل اشتعال المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يتربع برشلونة على القمة برصيد 30 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يطمح ريال مدريد إلى العودة بالنقاط الثلاث من ملعب «ميستايا»، من أجل تقليص الفارق مع المتصدرين ومواصلة الضغط في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.