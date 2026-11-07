إيفرتون يقلب الطاولة على كوفنتري
قلب إيفرتون تأخره بهدف أمام ضيفه كوفنتري إلى فوز 1-3، الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
وسيطرت نتيجة التعادل بدون أهداف على مجريات الشوط الأول، قبل أن يبادر كوفنتري بالتسجيل في مطلع الشوط الثاني الثاني عبر يان جبوهو في الدقيقة 52.
ولم يتأخر أصحاب الأرض في العودة السريعة ليسجلوا هدفين عن طريق المهاجم ثيرنو باري في الدقيقتين 56 و61، قبل أن يضيف دوسبري هال ثالث الأهداف في الدقيقة 81.
وتقدم ايفرتون بهذا الانتصار للمركز الخامس مؤقتا، رافعا رصيده إلى 16 نقطة، في حين توقف رصيد كوفنتري عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.
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