ضبط 4 طن مواد مخدرة قيمتها 461 مليون جنيه ومصرع 9 عناصر شديدة الخطورة وفرد شرطة عقب تبادل لإطلاق النيران مع القوات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .