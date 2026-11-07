أخبار اليمن : 6 عمليات عسكرية يمنية نوعية في العمق السعودي

6 عمليات عسكرية يمنية نوعية في العمق السعوديأعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ ست عمليات عسكرية نوعية في العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية الأولى استهدفت مطار خالد الدولي وخزانات النفط وبرج التقطير التابعة لشركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله.

وأشار البيان إلى أن العملية الثانية استهدفت شركة أرامكو في خريص وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، فيما استهدفت العملية الثالثة محطة الضخ رقم "8 " في منطقة الدوادمي وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله.

وأفاد بأن العملية الرابعة استهدفت تحشيدات العدو السعودي في معسكر الحرس الوطني بنجران وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله وخلّفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى، فيما استهدفت العملية الخامسة تحشيدات العدو السعودي شرق محافظة الجوف على ثلاث مراحل وتسببت في مصرع وإصابة العشرات منهم بقيادة الضابط السعودي فارس الشمري.

ولفت البيان، إلى أن العملية السادسة استهدفت تحشيدات العدو السعودي شرق مديريتي رغوان ومدغل بمحافظة مأرب بقيادة الضابط السعودي فارس الشمري، خلّفت عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وذكرت القوات المسلحة أن العمليات العسكرية النوعية، تأتي ردًا على العدوان السعودي الغاشم على بلدنا وجرائمه الوحشية وآخرها جريمته البشعة بحق الباعة والمتسوقين في سوق الحضارة بمديرية الوازعية بتعز صباح أمس الجمعة وراح ضحيتها العشرات من المدنيين شهداء وجرحى، وكذا جريمته البشعة بحق الآمنين في مساكنهم في مديرية بني حشيش ظهر اليوم وراح ضحيتها العشرات من المدنيين جلهم نساء وأطفال.

