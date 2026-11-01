جامعة الأزهر تفتح باب التقديم للعمل ملاحظين بامتحانات الفصل الدراسي الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - أعلنت جامعة الأزهر فتح باب التقديم للراغبين في العمل كملاحظين من خارج الجامعة، للمشاركة في أعمال الملاحظة والمراقبة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم الامتحانات بكليات الجامعة للبنين والبنات بالقاهرة، مع إعطاء الأولوية للمحالين إلى المعاش من جامعة الأزهر.

وأوضحت الجامعة، من خلال إعلان صادر عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالأمانة العامة، أن التقديم متاح للراغبين في العمل من خارج الجامعة، بمن فيهم المحالون إلى المعاش من الأزهر الشريف وقطاع التربية والتعليم والقطاعات الحكومية المختلفة، وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط المنظمة للعمل داخل لجان الامتحانات.

جامعة الأزهر تحدد الفئات المستهدفة للعمل بمراقبة الامتحانات

ويستهدف الإعلان الاستعانة بعناصر مؤهلة للمشاركة في أعمال الملاحظة والمراقبة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بما يسهم في تنظيم سير اللجان وضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكدت الجامعة منح الأولوية للمتقدمين المحالين إلى المعاش من جامعة الأزهر، إلى جانب إتاحة الفرصة للعاملين السابقين بالأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم والقطاعات الحكومية المختلفة، ممن تنطبق عليهم شروط التقديم.

شروط التقديم للعمل كملاحظ في امتحانات جامعة الأزهر

وحددت جامعة الأزهر عددًا من الشروط العامة والأساسية لقبول المتقدمين، في مقدمتها الالتزام بالسن المقرر، والتمتع باللياقة الصحية والبدنية التي تسمح بمتابعة أعمال اللجان طوال فترة الامتحانات.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل دراسي مناسب، مع تفضيل أصحاب الخبرات السابقة في العمل التربوي أو بالمعاهد الأزهرية أو في المجالات الإدارية، بما يساعد على أداء المهام المطلوبة بكفاءة وانتظام.

وتتضمن شروط القبول أيضًا ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو تأديبية مخلة بالشرف، وألا يكون قد صدر قرار بحرمانه من المشاركة في أعمال الامتحانات من قبل.

وفي إطار منع تعارض المصالح وضمان النزاهة داخل اللجان، يشترط الإعلان ألا تكون للمتقدم صلة قرابة بطلاب يؤدون الامتحانات في الكلية المرشح للعمل بها حتى الدرجة الرابعة.

كما يتعين على المتقدم توقيع إقرار بالالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعمل، وقانون تنظيم الأزهر واللوائح الداخلية الخاصة بإدارة الامتحانات، مع الخضوع للمساءلة حال مخالفة التعليمات المعمول بها.

ضوابط العمل داخل لجان امتحانات جامعة الأزهر

وتضمنت الضوابط المنظمة للعمل داخل اللجان ضرورة حضور الملاحظ إلى مقر الكلية المعنية قبل بدء لجنة الامتحان بنحو 15 دقيقة على الأقل، للتوقيع في دفاتر الحضور واستلام التكليفات الخاصة به.

وشددت التعليمات على أهمية التحقق من هوية الطلاب ومراجعة بياناتهم، من خلال بطاقات تحقيق الشخصية أو كارنيهات الجامعة وأرقام الجلوس، والتأكد من مطابقة البيانات للأسماء الواردة في كشوف الحضور.

كما تشمل المهام استلام أوراق الأسئلة والإجابة وفقًا للأعداد المحددة لكل لجنة، والتعاون مع بقية الملاحظين في عد أوراق الإجابة وتجميعها ومراجعتها قبل انتهاء الوقت المخصص للامتحان، ثم تسليمها إلى الكنترول وفقًا للإجراءات المتبعة.

إجراءات مشددة لمواجهة الغش داخل اللجان

وفيما يتعلق بضبط سير الامتحانات، أكدت التعليمات ضرورة توفير بيئة هادئة ومنضبطة داخل اللجان، مع التحلي باليقظة والانتباه طوال مدة الامتحان، بما يضمن تمكين الطلاب من أداء اختباراتهم في أجواء مناسبة.

وشددت الضوابط على أنه في حال اكتشاف أي واقعة غش، يتعين على الملاحظ استدعاء مراقب الدور أو رئيس اللجنة فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر الرسمي، دون اتخاذ إجراءات فردية خارج القواعد المنظمة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم أعمال الملاحظة والمراقبة، وتعزيز الالتزام بالتعليمات داخل لجان الامتحانات، بما يدعم انتظام العملية الامتحانية والحفاظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب.

موعد وطريقة التقديم للعمل في امتحانات جامعة الأزهر

وبشأن إجراءات التقديم، أوضح الإعلان ضرورة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي ومستند المؤهل الدراسي ورقيًا، إلى مقر الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالأمانة العامة لجامعة الأزهر.

وأشار الإعلان إلى أن فترة التقديم تمتد لمدة أسبوع واحد فقط من تاريخ صدوره، مع عدم قبول الطلبات بعد انتهاء المدة المحددة.