وزير التعليم للطالبة ميار بطلة تحدى القراءة العربى: خطفتي قلوبنا جميعا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 09:33 مساءً - أبدى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم سعادته الكبيرة بالنابغة الطفلة ميار عثمان بطلة تحدى القراءة العربى، معبرا عن انجازها الوطنى بحصولها على المركز الأول فى مسابقة تحدى القراءة العربى، قائلا لها أثناء تكريمها اليوم : خطفتي قلوبنا جميعا.

وشهد اللقاء حوارًا تفاعليًا موسعًا بين محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة والطلاب والمشاركين في تحدي القراءة العربي، طرحوا خلاله عددًا من المقترحات الهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات الثقافية والتعليمية، وتضمنت المقترحات التوسع في إنشاء المكتبات وإتاحة الكتب بالقرى والمناطق النائية في مختلف المحافظات، وتوفير أجهزة مخصصة للاستماع إلى الكتب الصوتية لتمكين الطلاب من ذوي الهمم من الاستفادة منها، فضلًا عن تعزيز الدعم المقدم للمشرفين والمعلمين، وتفعيل دور أولياء الأمور في تشجيع أبنائهم على القراءة.

كما طرح المشاركون مقترحات لدعم الطلاب الموهوبين في الكتابة والتأليف، وإتاحة الفرصة لهم لنشر مؤلفاتهم وعرض إبداعاتهم خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتنظيم حفلات توقيع لأعمالهم الأدبية، إلى جانب دراسة إقرار حوافز للمتفوقين في المجالات الثقافية والمعرفية على غرار الحوافز المقررة للمتفوقين رياضيًا.

دعم الطلاب وتنمية مواهبهم وتوسيع فرص مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والمعرفية.



وفي استجابته لمداخلات المشاركين، أعرب محمد عبد اللطيف عن تقديره لما طرحه الطلاب من أفكار ومبادرات ومقترحات بناءة، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق جميع المقترحات التي شهدها اللقاء، وبحث سبل الاستفادة منها، بما يسهم في دعم الطلاب وتنمية مواهبهم وتوسيع فرص مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والمعرفية.

كما أكد الوزير أن التواصل مع الطلاب لن يقتصر على هذا اللقاء، مشيرًا إلى استمرار التواصل معهم وتنظيم لقاءات قادمة للاستماع إلى أفكارهم ومناقشة مبادراتهم ومتابعة المقترحات المطروحة، بما يتيح الاستفادة من قدراتهم وإبداعاتهم.

وقد شهدت فعاليات التكريم حوارا للوزيرين مع الطالبة ميار، أعربت خلاله عن خالص شكرها وتقديرها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مكالمته الكريمة، كما وجهت الشكر إلى أسرتها ووالديها ومعلميها ومدير مدرستها وأصدقائها، تقديرًا لدعمهم وتشجيعهم لها، معربة عن امتنانها الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تكريمها والاحتفاء بإنجازها.

أكدت الطالبة ميار اعتزازها بتمثيل مصر ورفع علمها عاليًا في دبي



وأكدت الطالبة اعتزازها بتمثيل مصر ورفع علمها عاليًا في دبي خلال هذا المحفل العربي الكبير الذي يشجع على القراءة، قائلة: «مصر ليست مجرد وطن ننتمي إليه، بل هي الأرض التي نكتب بها ونصنع التاريخ، فقد علمت الدنيا كيف يُدوَّن التاريخ، ونحن أبناء حضارة حفرت الصخر، وبقيت رسالتها رسالة سلام للعالم أجمع»، واختتمت كلمتها قائلة: «مصر قصيدة لا تنتهي، عاشت مصر حرة عزيزة مكرمة».

وزيرا التعليم والطفلة ميار بطلة تحدى القراءة العربى

وزير التعليم مع الطفلة ميار ووالديها