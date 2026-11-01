ميلان يحسم الديربي ويشعل الكالتشيو

ميلان يحسم الديربي ويشعل الكالتشيوحسم ميلان "ديربي الغضب" أمام غريمه إنتر بنتيجة 3-1، في مواجهة مثيرة مساء السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

سجل الأمريكي كريستيان بوليسيتش الهدف الأول لميلان في الدقيقة الرابعة، وأضاف الفرنسي أدريان رابيو الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة، قبل أن يقلص أليساندرو باستوني الفارق لإنتر في الدقيقة 22، ثم أعاد دييغو موريرا الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 43.

وتعد الخسارة الأولى لإنتر في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام لاتسيو، فيما رفع ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، عزز روما موقعه بالمركز الثالث عقب فوزه على أرض أودينيزي 5-2، وأنهى روما أمر النقاط الثلاث منذ الشوط الأول بتسجيله أهدافه الأربعة خلاله عبر كريستانتي ورودريغو مورا ودوناييل مالين وإيفان نديكا في الدقائق 10 و31 و34 و37، وفي الشوط الثاني سجل نيكولو زانوليو وماتيو بالما لأودينيزي في الدقيقتين 50 و78، وفي الوقت بدل الضائع سجل دانييلي غيلاردي الهدف الخامس لروما الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة ضمن بها البقاء بعيداً عن كومو الرابع (20 نقطة).

وقلب بولونيا تأخره أمام ضيفه مونزا بهدف جاء من ركلة جزاء ترجمها غوستافو فاريلا عند الدقيقة 6 إلى فوز بهدفي توماسو بويبغا في الدقيقة 33 وفيدريكو برناردسكي في الدقيقة 59 من علامة جزاء، وبذلك رفع رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الثامن مؤقتاً بينما بقي مونزا بالمركز السادس عشر بـ7 نقاط.