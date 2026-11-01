التحالف الوطني يطلق القافلة الإغاثية الرابعة عشرة لدعم الأشقاء في قطاع غزة بأكثر من 100 شاحنة محملة بنحو 1400 طن من المساعدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 01:37 صباحاً -

استجابةً للاحتياجات الإنسانية المتزايدة والنقص الحاد في المواد الغذائية والمعيشية داخل قطاع غزة، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت، القافلة الإغاثية الرابعة عشرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بمشاركة أكثر من 100 شاحنة محملة بنحو 1400 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة.

وضمت القافلة كميات من المواد الغذائية والدقيق والأغطية والملابس والأدوية والمستلزمات الإغاثية، وذلك بمشاركة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني، وهي: مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة الجود، ومؤسسة حياة كريمة، وبنك الشفاء المصري، وبنك الطعام المصري، وجمعية رسالة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، ومؤسسة أبو العينين، وجمعية الباقيات الصالحات، وجمعية الأورمان، ومؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية، ومؤسسة صناع الحياة مصر.

تأتي القافلة امتدادًا للجهود الوطنية المتواصلة التي يقودها التحالف الوطني ومؤسساته لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث بلغ إجمالي ما تم تسييره عبر القوافل الإغاثية الثلاث عشرة السابقة نحو 3927 شاحنة، محملة بأكثر من 75 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يعكس استمرار جهود مؤسسات التحالف في حشد الموارد وتنسيق التدخلات لتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء في قطاع غزة.