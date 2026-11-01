أخبار اليمن : 66 غارة عدوانية خلال 24 ساعة

66 غارة عدوانية خلال 24 ساعة
أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن العدو السعودي شن 66 غارة جوية وصاروخًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة وحجة ولحج من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران، وخلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال.
وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا ثلاثة آلاف و755 غارةً جويةً وصاروخًا.
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