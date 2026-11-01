وزارة العمل تعلن عن فرص عمل لأفراد ومشرفي أمن برواتب تصل لـ 14 ألف جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 09:33 مساءً - أعلنت وزارة العمل عن توفر 50 فرصة عمل جديدة في مجال الحراسة والأمن، وذلك ضمن النشرة الرسمية لشهر أكتوبر 2026، بمقر العمل الممتد بمواقع متنوعة تشمل كمبوند سكني ومول تجاري بمنطقتي القطامية والتجمع.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المطلوبة تفاصيلها كالتالي:

• فرد أمن (عدد 40): براتب 12,000 جنيه.

• مشرف أمن (عدد 10): براتب 14,000 جنيه.

وأضافت الوزارة أن الشروط والمزايا تتضمن الحصول على مؤهل عالي، وأن تتراوح أعمار المتقدمين بين 21 إلى 50 سنة، مع توافر خبرة عملية تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات.

وأشارت الوزارة إلى أن مقر التقديم يقع ب (عمارة 2 - مربع 1178 - شيراتون المطار)، وللاستفسار والتقدم يمكن التواصل عبر الرقم التالي: 01050144666.