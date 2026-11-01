وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس الأوروبي السابق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 09:33 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأحد، "شارل ميشيل" رئيس المجلس الأوروبي السابق ورئيس وزراء بلجيكا الأسبق.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول تبادل الرؤي حيال أبرز القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الوزير عبد العاطي خلاله علي أهمية تكثيف الجهود الرامية لاستعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة، مشددا علي أهمية جهود الوساطة في التهدئة واحتواء التوتر تجنبا لإعادة انزلاق المنطقة مجدداً لمواجهات عسكرية، وبما يحول دون اتساع نطاق التوترات بما يؤدي للمزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

أضاف الوزير عبد العاطي أن تكثيف التشاور والتنسيق بين القوى الإقليمية والدول الأوروبية بات أمراً حتمياً من أجل تضافر الجهود لتفادي استمرار التبعات السلبية لهذه الأزمات المتتالية على الاقتصاد العالمي، لاسيما أمني الغذاء والطاقة. ومشدداً في هذا السياق علي أهمية ضمان انسيابية وحرية الملاحة في الممرات البحرية الرئيسية.