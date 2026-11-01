وزارة الصحة: تطعيم الأطفال المصريين والأجانب ضد الحصبة مجاناً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 08:21 مساءً - أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، لمدة 3 أسابيع، مشددة على إتاحة التطعيم مجاناً لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وأوضحت الوزارة، في منشور توعوي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR) متاح للأطفال بداية من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، دون تمييز بين الأطفال المصريين وغير المصريين، في إطار جهود الدولة لحماية الأطفال ورفع معدلات التغطية بالتطعيمات الوقائية.

ودعت وزارة الصحة أولياء الأمور إلى الحرص على تطعيم أطفالهم خلال فترة الحملة، والاستفادة من خدمات التطعيم المجانية، بما يسهم في الوقاية من الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانية والحد من انتشار العدوى.

وخصصت الوزارة الخط الساخن 105 للرد على استفسارات المواطنين وتقديم المعلومات المتعلقة بالحملة، مؤكدة استمرار نشر التوعية من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

التطعيم في مصر