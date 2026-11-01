مقتل 48 مسلحاً في نيجيريا

مقتل 48 مسلحاً في نيجيرياأعلن الجيش النيجيري القضاء على 48 مسلحًا على الأقل يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم (إسواب)، وذلك بعد صد هجومين استهدفا مواقع عسكرية في ولايتي بورنو ويوبي شمال شرق نيجيريا.

وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة التابعة للجيش النيجيري في عملية "هادين كاي" بشمال شرق نيجيريا، محمد جوني، في بيان، إن مواقع عسكرية في منطقة بيتا التابعة لمقاطعة جوزا بولاية بورنو، وفي منطقة بوني يادي بولاية يوبي، تعرضت لهجمات، مؤكدًا أن القوات تمكنت من صدها.

وأضاف أن القوات في ولاية يوبي شنت هجومًا مضادًا على حشد كبير من مسلحي تنظيم إسواب الذين هاجموا بوني يادي.

وقُتل جندي واحد وأصيب اثنان آخران في الهجوم المضاد، بينما استولت القوات على 52 قطعة سلاح كانت بحوزة المسلحين، بحسب ما ذكره جوني.

وأكد الجيش النيجيري أنه سيواصل عملياته ضد الجماعات الإرهابية لتقويض قدراتها العملياتية، وإضعاف إمكانياتها.