أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل الحريبي

الأمين العام المساعد يواسي آل الحريبيبعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبده حسين الحريبي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لنجل الفقيد الدكتور سلطان عبده حسين الحريبي وإخوانه وآل الحريبي كافة في مخلاف جعر بمديرية وصاب العالي محافظة ذمار بهذا المصاب.

وأشاد مجيديع، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وجهوده الكبيرة في إصلاح ذات البين وخدمة السلم المجتمعي.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".