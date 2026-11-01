ارتفاع جديد في درجات الحرارة يبدأ غدا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول 5 أيام من نوفمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 نوفمبر 2026 12:33 صباحاً -

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف مرتقب في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، اعتبارا من غد الأحد 1 نوفمبر 2026 وحتى الخميس 5 نوفمبر، وسط تغيرات في الأحوال الجوية مع بداية الشهر الجديد.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا تدريجيا خلال الأيام المقبلة، حيث تتراوح العظمى على السواحل الشمالية بين 27 و30 درجة، بينما تسجل القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ما بين 29 و32 درجة.

وأضافت أن محافظات جنوب الصعيد ستشهد درجات الحرارة الأعلى خلال هذه الفترة، إذ تتراوح العظمى بين 33 و37 درجة، مع استمرار التفاوت بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن طقس السبت 31 أكتوبر اتسم بالميل للحرارة إلى الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما ساد طقس حار على جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة إلى باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وسجلت القاهرة اليوم درجة حرارة عظمى بلغت 27 درجة مقابل 18 درجة للصغرى، فيما بلغت العظمى في الإسكندرية 25 درجة والصغرى 18 درجة.

وفي الإسماعيلية وصلت درجة الحرارة العظمى إلى 27 درجة والصغرى إلى 17 درجة، بينما سجلت مطروح 25 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى.

أما شرم الشيخ فسجلت درجة حرارة عظمى بلغت 29 درجة والصغرى 22 درجة، في حين وصلت العظمى في أسوان إلى 31 درجة مقابل 19 درجة للصغرى.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة حتى الخميس المقبل، مع وصول العظمى في بعض مناطق جنوب الصعيد إلى 37 درجة، بينما تتراوح في القاهرة والوجه البحري بين 29 و32 درجة خلال الفترة نفسها.