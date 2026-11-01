دورتموند يخطف البايرن في "الكلاسيكر"خطف بوروسيا دورتموند التعادل في الدقائق الأخيرة على أرضه مضيّفه بايرن ميونيخ بنتيجة 2-2، السبت، في قمة الكرة الألمانية "الكلاسيكر"، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

سجل النمساوي كونراد لايمر في الدقيقة 38 والفرنسي دايو أوباميكانو في الدقيقة 66 هدفي بايرن ميونيخ، فيما أحرز الغيني سيرهو غيراسي في الدقيقة 60 والبرتغالي فابيو سيلفا في الدقيقة 89 هدفي دورتموند.

وشهدت المباراة الظهور الأول للمهاجم الإنجليزي هاري كين بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية، لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعدما ارتدت تسديدته من العارضة، كما حرم القائم اللاعب من إضافة هدف آخر في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة، رفع الفريقان رصيدهما إلى 18 نقطة، ليواصلا تقاسم صدارة الترتيب، مع أفضلية فارق الأهداف للبايرن.

وفي مباراة أخرى، حافظ فرايبورغ على المركز الثالث بعدما حقق فوزا متأخرا على مضيفه أوغسبورغ بهدفين مقابل هدف.

وتقدم أصحاب الأرض عبر النمساوي مايكل غريغوريتش في الدقيقة 18، قبل أن يدرك الكرواتي إيغور ماتانوفيتش التعادل لفرايبورغ في الدقيقة 65، ثم سجل البوركيني سيرياك إيرييه هدف الفوز في الدقيقة 85.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 16 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على لايبزيغ وفيردر بريمن، اللذين حقق كل منهما الفوز بهدفين دون رد؛ إذ تغلب لايبزيغ على مضيفه شالكه، فيما فاز فيردر بريمن على ضيفه هوفنهايم.

وسجل النرويجي أنطونيو نوسا من ركلة جزاء في الدقيقة 37 والبرازيلي رومولو في الدقيقة 78 هدفي لايبزيغ، فيما أحرز نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 57 والتركي إيرين دينكجي في الدقيقة 82 هدفي فيردر بريمن.

وفي مباراة أخرى، تلقى باير ليفركوزن خسارته الثانية تواليا، بسقوطه أمام ضيفه شتوتغارت بهدفين مقابل أربعة.

وسجل للفائز البوسني إيرميدين ديميروفيتش في الدقيقتين 14 و65، وجيمي ليفيلينغ في الدقيقة 22، والمغربي بلال الخنوس في الدقيقة 51، فيما أحرز التشيكي باتريك شيك في الدقيقة 28 والجزائري إبراهيم مازة في الدقيقة 79 هدفي ليفركوزن.

وتجمد رصيد ليفركوزن عند 13 نقطة في المركز السادس، فيما رفع شتوتغارت رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر.

وفي ختام مباريات الجولة، تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه بادربورن دون أهداف، ليرفع الأخير رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر، مقابل أربع نقاط لمونشنغلادباخ متذيل الترتيب.