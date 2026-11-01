أخبار اليمن : بيان من وزارة الخارجية.. هذه تفاصيله

بيان من وزارة الخارجية.. هذه تفاصيلهجدّدت وزارة الخارجية والمغتربين، التأكيد على أن استمرار النظام السعودي في استهداف المدنيين وسقوط عشرات الشهداء والجرحى من النساء والأطفال يوميًا، يكشف حقيقة العدوان وأهدافه.

وشدّدت الوزارة، في بيان صادر عنها، على أن المجتمع الدولي والدول الإقليمية الفاعلة يتحملون المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية جراء حالة الصمت أمام هذه الجرائم الوحشية.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن مجاملة البعض للنظام السعودي تجعلهم شركاء له في جرائمه.